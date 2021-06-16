По Одессе прошёлся ураганный ветер

15 июня гроза, залповый ливень и сильный штормовой ветер стали причиной падения крупных веток и деревьев в Одессе, обрывов линий электропередач.

Как сообщает официальный сайт города, в результате стихии больше всего пострадал Суворовский район города.

По информации коммунальщиков, на Николаевской дороге 301 дерево упало на автомобили, на Южной дороге, 32Б молния попала в дерево, которое упало и перекрыло вход в парадную. На ул. Героев обороны Одессы, 86Б дерево упало на торговый павильон. На проспекте Небесной Сотни, 57 дерево повисло на проводах электропередач. На Люстдорфской дороге, 23 раскололось огромное дерево, распилить ствол которого специалисты КП «Горзелентрест» привлекали спецтехнику.

Как сообщили в КП «Одесгорсвет», в результате непогоды были зафиксированы обрывы линий электропередач на улице Кустанайская, 3, проспектк Добровольского, 143 и улице Махачкалинская, 6.

Коммунальные службы города оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды. На данный момент все работы по ликвидации последствий непогоды завершены.

Как информировала Одесса News, согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 17 июня, циклон ещё попугает отдыхающих на море грозой и дождями. Полоса ливней и гроз пройдёт как раз у побережья Чёрного и Азовского морей. Но зато уже с пятницы начнётся по-настоящему пляжный сезон.

Фото: «Одесса»

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