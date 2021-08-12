У ваших отношений ещё не закончился конфетно-букетный период? Или. может, вы давно поженились и быт съел всю вашу романтику?

Никогда нельзя забывать, с чего всё начиналось, и что прежде всего вы — любовная пара. Вы должны радовать друг друга, говорить комплименты, делать сюрпризы.

Последних чаще всего ждёт женщина. Какой романтичный презент можно преподнести? Ужин на двоих в шикарном месте, полёт на воздушном шаре, нижнее бельё — десятки вариантов ждут вашего решения и воплощения.

Поэтому не будем медлить, а поможем поскорее сделать приятное вашей избраннице.

Материальные подарки: что выбрать

Многие считают, что подарок обязательно нужно пощупать, понюхать, а иногда даже попробовать. Если вы из таких, тогда наша первая подборка для вас. Варианты, что мы предлагаем, порадуют женщину любого возраста, потому что расскажут о вашей любви и заботе. Дама оценит следующие знаки внимания:

Браслет с гравировкой. Подарок, что отлично подчеркнёт индивидуальность, позволит леди чувствовать себя особенной. Закажите надпись со словами, которые несут смысл вашей паре: “Я всегда рядом”, “Моя любовь”, “Вечность” или свой вариант. Это очень мило.

Букет из конфет. На первый взгляд банально, но ручную работу всегда оценивают высоко. Один минус такого презента — слишком красивый букет будет жалко портить и вынимать из него сладости.

Фотоколлаж из общих фотографий. Обычно девушки коллекционируют фото, делают на телефоне много папок и вечные сториз в Instagram. Таким подарком вы её по-настоящему удивите.

Картина по номерам. Похожий вариант с предыдущим. Только в основе — общее фото, которое больше всего нравится вашей возлюбленной. Процесс раскраски сблизит вас.

Family Look. Да, она мечтает об одинаковых футболках, сделать совместную фотку и запостить в соцсетях. Ей это кажется прикольным.

Но есть и идеи, о которых лучше забыть: мягкие игрушки, шкатулки для украшений, статуэтки и именные чехлы для телефона. Это абсолютно бесполезные вещи, которые не принесут удовольствия и радости виновнице торжества.

Подарки-впечатления: дарим незабываемые эмоции

В последнее время стало популярным преподносить то, что нельзя пощупать. И это очень удобно, ведь такой презент не потеряется, не разобьётся, не сломается. Радость, смех, волнение — она будет переживать разные эмоции и получит от этого удовольствие.

Популярные направления:

Полёт на воздушном шаре. Вы вдвоём (не считая инструктора) на рассвете поднимаетесь над землёй и наблюдаете красоту утреннего города. Возьмите с собой бутылку шампанского и сделайте своё утро незабываемым.

Ужин на крыше многоэтажного дома. Свечи, цветы, вино, панорамный вид на город — лучшее завершения дня. Дарите ей комплименты, говорите о вас, стройте планы.

Поход с палаткой. Вам сейчас кажется, что это бред и вообще всё очень сложно. Но на самом деле летом, когда ночью жарко на улице ходить в футболке, можно разжечь костер, включить гирлянду, налить в бокалы игристого и пожарить зефир. Максимально романтическая атмосфера.

Предложенные варианты позволяют сделать незабываемый праздник для любимой, раскрыться и вновь заговорить о чувствах.