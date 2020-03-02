Кому в Одессе 3 марта отключат воду

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на водоводе диаметром 600 мм по адресу: ул.Семена Палия, 99а в Одессе 3 марта будет прекращена подача воды некоторым потребителям города и области.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 22:00 у таких потребителей:

— ул. Крымская, 56-70,

— ул. Семёна Палия, 80-96,

— ул. Академика Заболотного, 35-55,

— ул. Марсельская, 33-37,

— ул. 40 лет Обороны Одессы, 8,

— Десантный бульвар, 1-3, 2-18

— с. Крыжановка, 1-3.

Как сообщала Одесса News, 3 марта будет отключено газоснабжение отдельным потребителям в Одессе.