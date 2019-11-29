Кому в Одессе отключат воду 3-4 декабря

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей Одессы, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения работ по переключению вновь проложенного магистрального водопровода диаметром 400 мм по адресу: просп. Академика Глушко, 15-17, в городе будет отключено водоснабжение отдельным потребителям.

Воды не будет, в частности, с 09:00 3 декабря до 05:30 4 декабря по таким адресам:

— ул. Академика Королёва, 72-94,

— просп. Академика Глушко, 13-25,

— ул. Ильфа и Петрова, 21-39,

— ул. Академика Вильямса, 64-76 Б.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).