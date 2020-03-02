Спешите навстречу хорошему настроению «Без обмежень»

Герои песен группы «Без обмежень» редко бывают счастливыми, однако всё время приходятся по душе слушателям. Возможно, именно в этом кроется секрет долгожданного успеха. Ведь к признанию группа «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» шла более 10 лет.

Сначала музыканты ориентировались на образцы западной музыки и даже перевели своё название на английский. Однако настоящий успех постиг их именно тогда, когда они вернулись к своему языку и к своим корням.

Тот, кто потерял свою любовь, сможет погрустить под лирические мелодии, тот, кто ищет, обретёт веру, что совсем скоро найдёт, а все остальные — выбирают места для поцелуев и крепко держатся за руки, погружаясь в атмосферу романтики и чувственности.

7 марта группа «Без обмежень» выступит в одесских Садах Победы.

Цена билета от 450 до 2000 грн. Их можно купить здесь.

Начало в 21:30.