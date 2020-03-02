Две одесситки сохранили свои позиции в теннисном рейтинге WTA, а Козлова улучшила

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина осталась на седьмой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) по состоянию на 2 марта.

Об этом сообщает издание Большой теннис Украины.

Свитолину, в активе которой 4301 очко, опережают австралийка Эшли Барти (8717), румынка Симона Халеп (6076), чешка Каролина Плишкова (5205), Бьянка Ванесса Андрееску из Канады (4555), американка София Кенин (4365) и голландка Кики Бертенс (4335), говорится в сообщении.

Вторая «ракетка» Украины, также одесситка Даяна Ястремская (1835) сохранила 25-ю строчку.

Третий представитель Одессы в первой сотне мирового рейтинга Екатерина Козлова (658) поднялась на 3 ступеньки и занимает 96-е место.

Сообщается также, что Элина Свитолина и Екатерина Козлова выступят 2 марта на теннисном турнире в Мексике.

Как информировала Одесса News. Даяне Ястремской не удалось в феврале пробиться в четвертьфинал престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 — Qatar Total Open 2020 в Дохе (Катар) с призовым фондом $2,94 млн.