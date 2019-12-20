Почему Узбекистан назвали страной года

Влиятельный британский еженедельный журнал The Economist назвал Узбекистан страной 2019 года.

Об этом сообщается на сайте издания, пишет Укринформ.

«Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью», — говорится в публикации.

Отмечается, что при режиме президента Ислама Каримова мужчин, женщин и детей заставляли работать на хлопковых плантациях, диссиденты пытались привлечь внимание к этому явлению, поэтому с ними активно боролись.

Правительство Мирзийоева в значительной степени прекратило принудительный труд, разрешило работать иностранным журналистам, открыло больше пограничных переходов и закрыло одну из самых суровых тюрем — «Жаслык».

Кроме того, иностранных технократов приглашают помочь перестроить государственную экономику, подчёркивает издание.

По мнению редакции журнала, в 2019 году положение дел в этой стране стало «заметно менее деспотичным».

«Узбекистану ещё необходимо пройти долгий путь, но в 2019 году ни одна другая страна не продвинулась так далеко», — отметили авторы материала.

Среди других кандидатов на звание страны года The Economist рассматривал Новую Зеландию, Северную Македонию и Судан.

Новую Зеландию отметили за действия её правительства после атак на мечети в городе Крайстчерч, Северную Македонию — за уступки Греции и изменение своего названия, а Судан — за свержение диктатуры Омара аль-Башира.

В прошлом году The Economist выбрал Армению, которая, по мнению журнала, показала, что «имеет шансы на демократию и обновления».