В Одессе собрали самую высокую башню из детских подарков

Группа одесских волонтёров, принявших участие в благотворительной акции в День Святого Николая, построили самую высокую башню из собранных подарков для детей-сирот и воспитанников детских домов.

Об этом сообщает Odessa Online.



«У нас есть самая высокая пирамида из детских настольных игр. Мы имеем 6 метров 65 сантиметров. Мы имеем, пожалуй, самый грандиозный параметр — это количество настольных игр. Даже нас это поразило, мы рассчитывали где-то на плюс-минус 100 тысяч, но у нас есть 111 тыс. 627 детских игр», — отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

По её словам, третий рекорд — это массовая передача всех подарков детям из домов-интернатов и социально незащищённых семей по всей Украине.

«Рекорда с такими параметрами и масштабом не было не только в Украине, но и в мире. Все три номинации будут подаваться в реестр книги Гиннеса», — подчеркнула Ветрова.

Источник: https://odessa.online/odessa-giganstkaya-piramida-iz-podarkov-popala-v-knigu-rekordov-ukrainy/

Инициировал акцию благотворительный фонд «Добрый самарянин».



Фото: Odessa Online