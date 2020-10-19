Япония весной предлагала Украине лекарство от COVID, за это время умерли 5 тысяч больных

Ещё полгода назад Япония была готова бесплатно передать Украине экспериментальный препарат фавипиравир (авиган), который мог бы помочь в лечении коронавируса.

И вот только сейчас Кабмин принял решение.

Как заявил посол Японии в Украине Такаши Кураи, «мы очень рады, что Кабмин наконец принял официальное решение о получении препаратов, имеющих общее название фавипиравир. Японская сторона была готова уже полгода назад, и мы сможем направить их в Украину в ближайшее время, как только будет соответствующее поручение правительству Украины для посольства в Токио и состоится обмен необходимыми документами с МИД Японии».



По его словам, Украине будет предоставлено 12 200 таблеток. «По сравнению с другими странами, которые обратились за препаратом, это много. И я сердечно молюсь, чтобы коронавирусная эпидемия в Украине как можно скорее закончилась», — отметил посол.

В то же время он подчеркнул, что фавипиравир в Японии ещё официально не признан лекарством от COVID-19.

«Мы бесплатно предоставляем фавипиравир странам, которые готовы совместно проводить это клиническое испытание и предоставлять нам его результаты… Мы решили предоставить его по просьбе Украины, но не заставляем участвовать в клиническом испытании. Мы уважаем решение Украины, поэтому просто ждали её окончательного вывода», — подытожил дипломат.

Между тем, по состоянию на 19 октября, в Украине лабораторно подтверждено 303 638 случаев COVID-19, из них за сутки — 4 766.

Как свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО, за сутки зафиксировано 66 летальных случаев, всего с начала эпидемии — 5 673 умерших.

В то же время выздоровели 126 489 пациентов, из них за сутки — 1 112.

Больше всего новых случаев инфицирования обнаружено в Киеве (385), Харьковской (595) и Одесской (350) областях.

Динамика распространения коронавируса в Украине за предыдущую неделю видна на представленной инфографике.



Фото и инфографика: Укринформ