Одесские оппозиционеры проводят благотворительные новогодние акции

В канун новогодних праздников представители одесской организации «Оппозиционная платформа-За жизнь» проводят благотворительные акции — передают игрушки, книги и сладости детям из многодетных семей, детям-сиротам, детям с особыми образовательными потребностями и детям с инвалидностью.

Как проходила акция в Измаильском районе Одесской области сообщила на своей странице в Facebook инициатор акции, народный депутат от ОП-ЗЖ Татьяна Плачкова.

«Измаильский район. Благотворительный фонд «Крылья надежды», Новонекрасовка, Дом малютки. Дети из многодетных семей, дети с инвалидностью. Стараемся никого не оставить без внимания. Выдерживаем все противоэпидемические требования и не всегда общаемся с детьми лично. Но разве ощущение праздника становится от этого меньше? Создаём чудеса своими руками и просто делаем то, что должны», — отметила политик.



Праздничные поздравления получили также дети из Одесской Бессарабии — Татарбунар, Бритовки, Шабо, Михайловской специальной школы, воспитанники Белгород-Днестровского детского дома.



В эти дни общественные приёмные ОП-ЗЖ в Одесской области превращаются в своеобразные резиденции Деда Мороза, где нуждающиеся в социальной поддержке семьи получают помощь и поздравления.



По инициативе депутатов горсовета от ОП-ЗЖ предновогодние мероприятия проведены и в Одессе – в Суворовском районе, в Реабилитационном центре «София» для женщин, пострадавших от насилия в семье, новогодние подарки получили дети из многодетных семей Малиновского района.



В одном из густонаселенных микрорайонов города вместо МАФов установлена новая детская площадка, специально оборудованная с учётом возможностей детей с инвалидностью.

«Для детской радости нужно немного. Важно, чтобы это понимали взрослые. И особенно те, кто принимает решения и активно поддерживает всевозможные «реформы» — закрывая школы и сокращая финансирование на социальные программы», — отметила политик.



«Если в связи с тяжёлым годом новогоднего настроения нет, его можно создать самим. Мы начинаем его создавать для детей из всей Одесской области. До 31 декабря включительно мы будем ездить по самым отдалённым уголкам и дарить детям предновогоднюю радость» — резюмировала Татьяна Плачкова.

Фото: Facebook/Татьяна Плачкова