Мэр Одессы встретился с дрифтерами, о чём договорились

29 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с представителями движения автолюбителей «TheMOST», известного в городе как организатор автогонок на одной из полос отрезка дороги под путепроводом «Поездной».

Стороны обсудили проблему ночных автогонок и дрифта в Одессе, над решением которой городские власти работают уже не первый год, сообщает официальный сайт горсовета.

На встрече с дрифтерами были также вице-мэр Дмитрий Жеман, начальник управления патрульной полиции в Одесской области Александр Гостищев, заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Сергей Махотин, руководители профильных структурных подразделений одесской мэрии.

«Есть позиция, которая нас всех здесь объединяет — автоспорт в любых его проявлениях должен быть! Но хобби нескольких тысяч людей не должно мешать жизни миллионного города», — заявил Геннадий Труханов.

По словам руководителя движения Евгения Батезата, «TheMOST» — это сообщество людей, объединённых любовью к автомобилям, скорости и автоспорту. Помимо своего основного направления – организации автогонок, «TheMOST» нацелен на развитие культуры автовождения и культуры поведения на дорогах. Кроме того, среди участников сообщества есть профессиональные спортсмены — именитые автогонщики. Рассматривается возможность организации регулярных тренировок, воспитания профессиональных спортсменов.

Александр Гостищев подчеркнул, что уважительно относится к профессиональному автоспорту и увлечениям тысяч автолюбителей, но придерживается позиции, что в данном формате движение «TheMOST» — это уличные гонки, которые проходят с нарушениями закона, мешают проезду других автомобилистов и подвергают риску человеческие жизни.

«В патрульную полицию регулярно поступают звонки местных жителей. На локацию направляется по несколько патрульных машин, что не позволяет в полной мере выполнять свои функциональные обязанности на других улицах города», — отметил полицейский начальник.

В ходе встречи были высказаны позиции всех сторон и озвучены проблемные вопросы, главным из которых является отсутствие в Одессе подходящей по всем требованиям локации для развития автоспорта.

«В качестве основной локации для проведения автогонок и дрифта рассматривается территория за городом — в районе 6-го км Овидиопольской дороги. Сегодня, когда есть полное взаимопонимание между городскими и областными структурами власти, я обращусь с данным вопросом к губернатору Одесской области», — сказал Геннадий Труханов.



Также городской голова обратился к руководителю движения «TheMOST» с просьбой подготовить свои предложения, а также информацию с техническими параметрами и требованиями к инфраструктуре, на основании которых будут рассмотрены и другие возможности организации автогонок на территории города и области.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2019 года на заброшенной трассе в районе пригородного посёлка Сухой Лиман прошли финальные заезды автомобильного шоу Odessa Drift Battle Festival, на которое съехались мастера со всей Украины.

Фото: Культурометр, «Одесса»