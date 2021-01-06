Мягкий разговор Труханова с дрифтерами привёл в Одессе к смертельным последствиям

На Молдаванке в Одессе дрифтер (ночной уличный гонщик) спровоцировал масштабное ДТП, в результате которого сгорела машина и два человека погибли.

По сообщению Отдела коммуникации полиции Одесской области, в дорожной аварии, произошедшей на перекрёстке улиц Мясоедовской и Разумовской, есть погибшие и пострадавшие, пока их количество составляет два человека.

По предварительной информации, в результате столкновения транспортных средств один из них загорелся. Пожар был ликвидирован.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Портофранковского отделения полиции, патрульные, спасатели и «скорая». Детали ДТП ещё устанавливаются.

По словам очевидцев, аварию спровоцировал уличный гонщик. Дрифтер разогнался и хотел зайти в занос на перекрёстке, но неправильно оценил дорожную обстановку и влетел в несколько автомобилей.



Как сообщала Одесса News, в конце года мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с представителями движения автолюбителей «TheMOST», известного в городе как организатор автогонок на одной из полос отрезка дороги под путепроводом «Поездной». Стороны обсудили проблему ночных автогонок и дрифта в Одессе, над решением которой городские власти безуспешно работают уже не первый год. «Хобби нескольких тысяч людей не должно мешать жизни миллионного города», — заявил на встрече Геннадий Труханов.

Главной темой встречи была не безопасность жителей Одессы, а поиски подходящей по всем требованиям дрифтеров локации для развития их хобби.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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