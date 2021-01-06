6 января Одесса празднует Сочельник

Сегодня, 6 января, в канун Рождества, христиане восточного обряда будут праздновать Сочельник.

Сочельник или Богатая кутья — один из самых торжественных христианских праздников. Его отмечают в канун Рождества. Этот день — последний день Рождественского поста. Поэтому и блюда должны быть постными.

Считается, что на столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти учеников Христа. Употреблять скоромное, то есть мясо, рыбу, молочные продукты, можно с началом Рождества — 7 января.

В разных регионах Украины были в этих обычаях некоторые различия, но везде с Сочельником связан обряд приготовления первой кутьи. Её называли Богатой, поскольку, кроме неё, готовили ещё одиннадцать постных блюд, среди которых обязательно должны быть борщ, рыба, грибы, пироги с фасолью и капустой, картофель и узвар.

Кутья считалась основной обрядовой пищей, поэтому с ней связано немало обрядов. После её приготовления, вынув горшок, смотрели: если зёрна поднялись через венчик — на благосостояние, а запали — плохое предзнаменование. К сваренным зёрнам добавляли мёд, но помнили известную пословицу: «Не передай кутье мёду». В некоторых регионах заправляли толчёным маком, грецкими орехами и другими вкусными приправами…

Только на небосклоне появлялась первая предвечерняя звезда, всей семьёй садились за богатый стол. Первым, как и положено, занимал место хозяин, а за ним другие члены семьи. Во время праздничного ужина старались не выходить из-за стола и разговаривать потихоньку. Встав, глава семейства предлагал помянуть покойников и пригласить их на Сочельник. Считалось, что именно в это время все близкие и дальние родственники должны прийти в дом, затем освобождали для них места на скамьях и стульчиках, ставили блюда и клали ложки.

В Украине до сих пор не утратила своей актуальности прекрасная традиция колядования, когда дети ходят по домам, поют рождественские песни-колядки, желая хозяевам благополучия.

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел обратился к верующим с традиционным Рождественским посланием, в котором, в частности, говорится:

«Господь сподобил нас пережить очень тяжёлый период. В ушедшем году мы столкнулись с новым страшным заболеванием и вынуждены были пережить полный паралич общественной жизни во время Великого поста. Особой скорбью отозвалось верующее сердце на ограничения, связанные с посещением храмов и участием в молитвенной жизни. Но, вызванная умножением греха и оскудением любви и милосердия эпидемия, Промыслом Божиим, дала возможность каждому проявить свою сознательность, свою гражданскую позицию и помочь тем, кто требует помощи и внимания.

Только наши добрые дела, совершаемые ради Господа и наших ближних, смогут стать той благодатной нитью, которая способна соединить разорванную человеческой гордостью нашу страну, преодолеть кризис и вновь стать счастливыми и радостными.

Именно этого добра, – подлинного, настоящего и искреннего, – в эти святые дни желаю каждому из Вас, дорогие братья и сестры. Пусть Ваш жизненный путь освещает не огонь военного пожара, но ясный и праведный свет Вифлеемской звезды. Пусть Ваш дом всегда наполняется детской радостью и счастьем, а теплота родительской молитвы и благословение согревает среди зимней стужи Вашу душу. Пусть Господь Своей великой милостью покрывает нашу землю и наш боголюбивый украинский народ от всех зол и напастей. Пусть мимо нас проходят все неприятности, скорби и проблемы. Пусть любовь Божия объединяет всех нас ради великого подвига – служения нашей Родине и нашим ближним. Пусть свет Рождества Христова сегодня коснется каждого, чтобы все мы стали чище, добрее и ближе к друг другу и к Богу, Который в этот праздничный день благословляет каждого из нас.

Христос рождается, славьте Его!»

Одесса News публикует новогодние и рождественские пожелания и поздравления известных людей одесского региона.