COVID-19 в Украине: вакцины по-прежнему нет, за сутки заболели 6 911 человек, умерли 228

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 6 911 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели ещё 14 490 инфицированных, 228 летальных случаев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«6 911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 января 2021 года. В частности, заболели 203 ребёнка и 406 медработников«, — написал Степанов.

Также, согласно приведённым им данным, за минувшие сутки госпитализированы 2 978 человек; осуществлено тестирований за сутки — 52 968 (в том числе методом ПЦР — 34 938, методом ИФА — 18 030).

За всё время пандемии в Украине заболело COVID-19 1 090 496 человек; выздоровели — 761 898 человек; летальных исходов — 19 357; проведено ПЦР-тестов — 5 680 116.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки было зафиксировано 5 334 случаев инфицирования коронавирусом.