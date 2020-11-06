Новый CОVID-рекорд в Одесской области — 554 положительных теста в сутки

За прошедшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали 554 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщила Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно статданным, на утро 6 ноября в Одесской области с начала пандемии зафиксировано 27 392 случая коронавируса, 408 летальных (за последние сутки — 6).

Выздоровели всего 6 899 (за сутки 750) пациентов.

Продолжают болеть 20 085 жителей Одесской области.

Как сообщала Одесса News, В Украине за истекшие сутки зафиксирован 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 304, медработников — 468).