Труханов хочет построить в Одессе завод по производству кислорода

3 ноября в ходе сессии Одесского городского совета городской голова Геннадий Труханов поручил профильным заместителям подготовить предложения по строительству мини-завода по производству медицинского кислорода, что освободит город от кислородной зависимости.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Также мэр Одессы проинформировал депутатский корпус об обеспечении города кислородом для лечения пациентов с COVID-19.

Как отметил Труханов, потребность в кислороде, по сравнению с предыдущей волной заболеваемости, когда максимальная потребность в сутки составляла 6 тонн, возросла в разы, чего никто не мог предположить.

«Мы готовились заранее. Закупленные кислородные станции как раз покрывают эту потребность в 6 тонн. Они уже работают в городских больницах №№ 1,5 и 10, ведётся запуск станции в детской больнице №3. Ожидается поставка ещё трёх: одна — в больницу №8 и две — в инфекционную», — рассказал городской голова.

Геннадий Труханов отметил, что в настоящее время в городские больницы необходимо поставлять в среднем 15 тонн кислорода в сутки.

На сессии горсовета была представлена карта производителей кислорода в Украине (14 городов). Также кислород производят соседние страны – Молдова (Кишинёв) и Румыния (Галац). Поставку в Одессу осуществляют АТ «Одесский припортовый завод» и ПАТ «Линде Газ Украина», которое имеет производственные мощности в городе Курахово Донецкой области (около 700 км от Одессы), и Кривом Роге (более 300 км). Это те производители, с которыми город имеет договорные отношения.

Городской голова подчеркнул, что договорных поставок и производительности кислородных станций не хватает даже для еженедельного обеспечения городских больниц, а в условиях надвигающейся зимы необходимо позаботиться о наличии запаса, а также дополнительных машинах для перевозки.

Мэр Одессы дал поручения своим заместителям подготовить предложения по закупке цистерн для перевозки и резервуаров для хранения двухдневного запаса жидкого кислорода.

Как сообщала Одесса News, ситуация с кислородом в городе остаётся сложной.

Фото и видео: «Одесса»

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