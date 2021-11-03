Коней на переправе ещё как меняют: Верховная Рада уволила 5 министров

Верховная Рада на очередном заседании сессии 3 ноября освободила от занимаемых должностей 5 министров ключевых отраслей.

Об этом сообщает Укринформ.

Так, депутаты уволили Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики, Олега Уруского с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, Андрея Тарана с должности министра обороны Украины.

Ни один из уволенных министров не отчитывался о проделанной работе.

Как сказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, министров «просили не приходить с отчётом. Я лично просил, потому что не успеваю провести все законопроекты, которые есть в повестке дня на эту неделю. Если дополнительно будет на каждого министра по часу, мы вообще завалим сроки».

Рада планирует раздать портфели новым министрам в четверг, 4 ноября.

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