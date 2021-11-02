Нет дыма без огня: Одессой ширится информация о новом главе ОГА

Одессой ширятся слухи о смене руководства областной государственной администрацией.

По сообщению Думской, давно рассматривают в качестве потенциального преемника Сергея Гриневецкого нынешнего председателя Одесского областного совета Григория Диденко, а нынче — известного ресторатора, владельца популярных одесских заведений «Гранат», «Яхта», «Облака», «Рыба» Андрея Заричанского.

«На первый взгляд, — пишет издание, — в такой новости нет ничего неожиданного. Андрей Заричанский был и остаётся сторонником действующего президента Владимира Зеленского. В 2019 году поддержал его на президентских выборах, а год назад стал депутатом Одесского областного совета от партии «Слуга народа».

В конце концов, владельцы популярных ресторанных сетей сейчас делают успешную политическую карьеру — достаточно вспомнить владельца киевского ресторана «Велюр» Николая Тищенко или хозяина сети «Pizza&Grill» Алексея Леонова», — говорится в сообщении.

Сам Андрей Заричанский категорически опроверг эту информацию. По его словам, никаких переговоров по этому поводу он не проводил, никаких предложений не получал и никакого желания занять высокую государственную должность у него нет.

«Каждый должен заниматься своим делом, — сказал он. — Да, я умею работать, да, я знаю, как создать хороший, успешный, популярный ресторан и наладить его работу. За много лет я заработал в своей сфере авторитет, имя и репутацию, которыми я дорожу. И это главная причина, по которой я не собираюсь переходить на государственную службу.

Я прекрасно понимаю, что произойдёт, если я займу эту должность. Я представляю, сколько грязи на меня выльется. Я вижу, что сейчас это происходит вокруг нашего президента, и окунаться в это не хочу».

Как сообщала Одесса News, 27 ноября 2020 года Президент Украины своим Указом назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской облгосадминистрации.

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