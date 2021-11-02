Хорошего человека должно быть много: Стефанчук рассказал о своём весе

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, что весит около 180 кг.

Такую цифру Стефанчук озвучил интернет-изданию «ГОРДОН».

«Рост у меня – 1,97 м, а вес – приличный, около 180 кг, – сказал Стефанчук. – Но я никогда не комплексую ни по поводу веса, ни по поводу всего остального. Мы тут общались с пресс-секретарём, я говорю: «В интернете столько хейтеров, а давай откроем Telegram-канал и назовём его «Колыван говорит» (Колыван – богатый купец из мультфильма «Три богатыря». – Ред.)». То есть я всё нормально воспринимаю. Человека нельзя победить, если у него есть самоирония. Я всегда говорю: я в парламент уже пришёл с докторской степенью, профессорским уровнем и избыточным весом. Поэтому в чём-то упрекнуть меня очень сложно».

Отмечается, что спикер Верховной Рады ценит людей не по тому, как они выглядят, а по тому, что они говорят и делают.

На вопрос, не тяжело ли вообще быть в такой комплекции, Руслан Стефанчук ответил: «Знаете, нет. Если ты всё время приблизительно в такой комплекции, ты привыкаешь и без неё очень сложно как-то себя представить», – ответил спикер парламента.

Чтобы сбросить вес, по словам Стефанчука, он уже «пробовал всё».

«У меня был рекорд сброса веса – где-то около 40 кг. Но потом каким-то чудным [образом] оно возвращалось обратно. То есть периодически вес вверх-вниз, вверх-вниз… Практиковал я разные диеты, знаю их все, но знаю, что все они до поры до времени, пока, как нормальный человек, не плюнешь на это всё… Плюс вы же понимаете, что как любой мужчина в хорошем весе я люблю и умею готовить… Готовлю и я, и супруга. Мы нормальные люди, любим посидеть, пообщаться. Причём супруга у меня очень изящная», – рассказал политик.

Кстати. Стефанчук родился в 1975 году в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права (специальность – «юрист») и Технологический университет Подолья (специальность – «инженер-экономист»). В студенческие годы играл в команде КВН «Три толстяка». До 2019 года занимался образовательной, научной и адвокатской деятельностью. Работал в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова, Институте законодательства Верховной Рады, Национальной академии прокуратуры и Высшей школе адвокатуры.

Входил в команду Зеленского на президентских выборах 2019 года. В 2019 году был избран народным депутатом по списку партии «Слуга народа» (№2 в списке), в том же году стал первым вице-спикером и представителем президента в парламенте. В октябре 2021 года Стефанчук был избран новым главой Верховной Рады.

Стефанчук – доктор юридических наук, профессор. В биографии спикера на сайте парламента указано, что он владеет английским, польским, латинским и немецким языками.

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