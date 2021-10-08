Стефанчук — новый спикер Верховной Рады

8 октября народные депутаты на пленарном заседании назначили Руслана Стефанчука Председателем Верховной Рады.

Соответствующее решение поддержал 261 парламентарий, сообщает Укринформ.

Руслан Стефанчук родился 29 октября 1975 года в Тернополе. Украинский правовед, государственный деятель, доктор юридических наук, профессор. Действительный член (академик) Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Занимался также адвокатской деятельностью.

Руслан Стефанчук избран первым заместителем Председателя Верховной Рады 29 августа 2019 года. До этого он был членом политической партии «Слуга народа».

С 2019 года до 2021 года Стефанчук был советником Президента Владимира Зеленского, представителем главы государства в Верховной Раде.

Как сообщала Одесса News, парламент на пленарном заседании в четверг, 7 октября, отозвал Дмитрия Разумкова с должности Председателя Верховной Рады.

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