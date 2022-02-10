ГБР усматривает российский след в действиях измаильского стрелка

Следователи Государственного бюро расследований рассматривают три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе в Днепре.

Об этом директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачёв сообщил на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

По его словам, основной версией следствия является совершение подозреваемым нацгвардейцем из Измаила Артемием Рябчуком преступления из-за неуставных отношений.

Следователи рассматривают версию совершения преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его пребыванием в физиологическом аффекте.

Третья – совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране. В ГБР отметили, что в целях проверки этой версии даны соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области. В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым Российской Федерации в 2019 году, где он находился две недели.

Директор ГБР напомнил, что расследование продолжается по ряду уголовных правонарушений: умышленное убийство двух или более лиц (п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины), дезертирство с оружием (ч.3 ст.408 УКУ), похищение военнослужащим оружия и боевых припасов в условиях особого периода (ч.3 ст.410 УКУ), бездействие военной власти в условиях особого периода (ч.3 ст.426 УКУ), небрежное отношение к военной службе (ч.3 ст.425 УКУ) .

Сухачёв отметил, что в ходе допроса подозреваемый объяснил, что на военную службу в указанной части он поступил в конце октября 2021 года. По его словам, преступление было совершено им на почве неуставных отношений в виде психологического воздействия на него со стороны солдат старшего призыва, которое началось с конца ноября 2021 года и продолжалось до момента совершения преступления.

Отмечается, что это выражалось в систематическом пренебрежительном отношении к подозреваемому и травле его из-за сообщения им командирам о нарушении устава военнослужащими во время несения службы, принуждении старослужащих к выполнению подозреваемым работ по уборке помещений во время отдыха в составе караула, что приводило к истощению его организма.

Также подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как затмение сознания, злобы, что ограничивало его осознание и отчёт тем действиям, которые он совершал.

В ГБР отметили, что указанные обстоятельства будут проверяться при проведении психолого-психиатрической экспертизы.

При этом подозреваемый опроверг применение к нему физического насилия со стороны других военнослужащих и командиров. В ходе проведения обследования подозреваемого установлено, что телесных повреждений у него нет, в состоянии алкогольного опьянения не находился.

Директор ГБР отметил, что 3 февраля подозреваемый сменил защитника и подал заявление об отказе от всех показаний, предоставленных в ходе досудебного расследования.

По словам Сухачёва, следователи ГБР в режиме 24/7 проводят весь комплекс оперативно-следственных мероприятий. В частности, было проведено 15 осмотров мест происшествия, вещей и документов.

Также признаны и допрошены как пострадавшие 5 военнослужащих, которые до настоящего времени находятся на лечении. В качестве представителей потерпевших признаны и допрошены родственники трёх погибших, проживавших в Днепре. Назначены 24 разные экспертизы.

Кроме того, в качестве свидетелей допросили 29 человек из числа военнослужащих и командиров воинской части. В суд направили 11 ходатайств о предоставлении разрешений на проведение осмотров места преступления, арест изъятого имущества и т.п.

Также в рамках досудебного расследования следователи ГБР проверяют факты небрежного отношения к военной службе и бездействия руководства воинской части, где проходил службу подозреваемый. С этой целью допрошены 29 человек, из которых 9 – военные должностные лица воинской части 3021, в том числе заместители командира части, командиры рот, отделений и т.д.

9 февраля первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что комиссия МВД по расследованию стрельбы выявила факты внеуставных отношений в части №3021 Национальной гвардии, где служил Рябчук. Также проведен обыск в воинской части, в ходе которого изъяты документы о порядке прохождения службы, организации несения службы на территории ГП «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова», назначена военная экспертиза.

В настоящее время проверяются возможные факты нарушения несения караульной службы, в частности, порядка хранения и выдачи боевого оружия и боеприпасов, допуска военнослужащих к самостоятельному несению службы с оружием и т.д.

Как сообщала Одесса News, 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырёх военнослужащих и одну гражданскую женщину, ещё пятеро человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. В этот же день его задержали.

По данным правоохранителей, стрелял в военнослужащих нацгвардеец Артемий Рябчук 2001 года рождения, уроженец Измаила Одесской области. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и краже оружия. Суд избрал Рябчуку меру пресечения — 60 дней содержания под стражей в следственном изоляторе №4 без права внесения залога.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проверила условия содержания Рябчука в Днепровской УИК (№4).

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