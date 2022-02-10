В Черноморске спасатели снимали женщину с кондиционера на 3-м этаже

9 февраля в 19:08 в Службу спасения поступило сообщение от дежурного полиции о том, что в Черноморске по улице 1 Мая на кондиционере на третьем этаже пятиэтажного жилого дома находится женщина.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

6 спасателей немедленно выехали на улицу 1-го Мая и с помощью автолестницы сняли женщину с кондиционера.

На земле спасённая оказалась в руках медиков и полицейских.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года с высоты третьего этажа упали и разбились насмерть два одессита, устанавливавшие кондиционер на стене здания в селе Фонтанка.

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