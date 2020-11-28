Одесскую облгосадминистрацию вновь возглавил Сергей Гриневецкий

Президент Украины 27 ноября своими указами освободил Вячеслава Овечкина от обязанностей исполняющего обязанности председателя Одесской областной госадминистрации и назначил председателем Сергея Рафаиловича Гриневецкого.

Соответствующие Указы публикуются на сайте Офиса Президента Украины.

Так, в Указе №519/2020 сказано: «Освободить Овечкина Вячеслава Игоревича от временного исполнения обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации».

В Указе №520/2020 написано: «Назначить Гриневецкого Сергея Рафаиловича председателем Одесской областной государственной администрации.

Таким образом, Владимир Зеленский назначил на главный пост в регионе человека, который уже его занимал в бытность Президента Украины Леонида Кучмы — в 1998-2005 годах. При этом, Зеленский пренебрёг тем, что Гриневецкий подвергся люстрации в соответствии с Законом Украины «Об очищении власти» как человек, в 1990-1991 годах занимавший руководящий пост в Коммунистической партии Советского Союза (был первым секретарём райкома партии). Гриневецкий тогда успешно обжаловал в админсуде распоряжение ОГА, которая применила к нему люстрационный запрет.

Сергею Гриневецкому 63 года — он родился 25 сентября 1957 года в селе Лужанка Тарутинского района Одесской области. В 1979 году окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности по специальности «холодильные и компрессорные машины и установки» (квалификация — «инженер-механик»). В 1985-м — Украинскую сельскохозяйственную академию по специальности «механизация сельского хозяйства».

1979-1982 гг. — инженер-технолог, начальник технического обменного пункта, заведующий мастерскими, заместитель управляющего Раздельнянского районного объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства.

1982-1984 гг. — первый секретарь Раздельнянского райкома ЛКСМУ.

1984-1990 гг. — второй, первый секретарь Одесского обкома ЛКСМУ.

1990-1991 гг. — первый секретарь Раздельнянского райкома Компартии Украины.

1991-1994 гг. — генеральный директор объединения «Одессаимпекс».

1994-1995 гг. — руководитель секретариата Одесского областного совета.

1995-1998 гг. — заместитель, первый заместитель председателя Одесской облгосадминистрации.

1998-1999 гг. — народный депутат Украины III созыва. Член фракции НДП.

1998-2005 гг. — глава Одесской облгосадминистрации.

В 2005-м — глава Одесского областного совета.

С июля 2005 года — директор департамента внешнеэкономических связей Торгового дома «Хлебная гавань».

Народный депутат трех созывов — третьего, шестого и седьмого. Был членом Народной партии Владимира Литвина. В 2020 году перешёл в партию «Доверяй делам» мэра Одессы Геннадия Труханова, избран от неё депутатом облсовета.

Награждён орденом Ярослава Мудрого IV и V степеней, орденом «За заслуги» II, ІІІ степеней, почётными грамотами Кабинета Министров и Верховной Рады Украины.

Женат, есть дочь Елена.

По информации Одесса News, на официальное представление Гриневецкого в область на следующей неделе приедет Президент Украины.

Как сообщалось, 5 ноября 2020 года Владимир Зеленский своим указом освободил от обязанностей главы ООГА Максима Куцого согласно поданного им заявлением. Комментируя это и ряд других кадровых президентских решений, Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил слова Зеленского, что «в Украине нет касты неприкасаемых и, если чиновник демонстрирует некачественную, неэффективную работу, или где-то «не дотягивает, будут кадровые изменения».