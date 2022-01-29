Новый руководитель Черноморского морпорта получил ценные указания главы Одесской ОГА

Глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий встретился с недавно назначенным исполняющим обязанности директора Государственного предприятия «Морской торговый порт «Черноморск» Вячеславом Волошиным.

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, на встрече Сергей Гриневецкий, его заместитель Олег Муратов и Вячеслав Волошин детально проанализировали экономические показатели Черноморского порта, обсудили текущие проблемные вопросы деятельности и способы их решения.

По результатам совещания были определены ключевые задачи и приоритеты Черноморского порта на 2022 год, в частности, внедрение концессионного проекта, увеличение объёмов переработки грузов, увеличение средней заработной платы на предприятии.

«На сегодняшний день мною выдан ряд распоряжений, направленных именно на решение проблемных вопросов морехозяйственного комплекса Одесской области. В ближайшее время планируется создать Совет по развитию морехозяйственного комплекса региона. Одесская областная государственная администрация продолжает работать в направлении соответствующего сотрудничества и предоставлении всеобъемлющей поддержки морских портов нашей области», — отметил Сергей Гриневецкий.

Кстати. 21 января заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков официально представил Вячеслава Волошина коллективу порта. Ранее Волошин возглавлял Черноморский филиал АМПУ, руководил другими профильными предприятиями, в частности, ГП «Агентство морской безопасности, филиал госучреждения «Днепровский район Госгидрографии».

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2921 года АМКУ открыл дело о препятствовании работе стивидорной компании в порту Черноморск.

Фото: ООГА, Черноморский порт

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