В Одессе собираются создать современный урбан-парк

В Одессе, в пределах улицы Черноморской, Лидерсовского бульвара, 2-го Лермонтовского переулка и вдоль Трассы здоровья, предусмотрен капитальный ремонт объектов благоустройства (восстановление элементов благоустройства).

Как отмечается на официальном сайте города, заказчиком по проектированию и капитальному ремонту назначено Коммунальное предприятие «Городское капитальное строительство».

Соответствующий проект решения был одобрен на заседании Исполнительного комитета Одесского городского совета 27 января.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ здесь.

В частности, планируется обустройство комфортных зон для занятий современными видами спорта и повседневного отдыха жителей разных возрастов с размещением парковой мебели, восстановлением твёрдого покрытия с заменой на более современное с использованием передовых материалов и технологий, сети наружного освещения, а также дополнительное озеленение территории.

«Речь идёт о строительстве в непосредственной близости к Трассе здоровья большого современного урбан-парка с площадками для игровых видов спорта, паркура и других современных видов спорта со скейтодромом. Этот проект планируется реализовать в рамках программы Президента Украины «Большое строительство» за средства госбюджета. И мы надеемся, что такой красивый современный объект для активного отдыха будет очень востребован одесситами», — подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов на презентации проекта.

Как сообщала Одесса News, в Суворовском районе Одессы (пер. Академика Векслера, Николаевская дорога и ул. Лузановская) планируют строительство Ледовой арены.

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