АМКУ открыл дело о препятствовании работе стивидорной компании в порту Черноморск

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) приступил к рассмотрению дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции государственным предприятием «МТП «Черноморск».

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что в АМКУ поступило заявление ООО «Автологистика» (компания занимается перемещением на таможенную территорию Украины автотехники и других транспортных средств), в котором сообщается, что ГП «МТП «Черноморск» препятствует осуществлению стивидорной деятельности.

В частности, порт необоснованно повышает согласованные сторонами тарифы на услуги хранения автотехники и транспортных средств; в одностороннем порядке отказывается выполнять условия договора; препятствует в доступе и свободном перемещении работников и транспорта ООО «Автологистика» по территории Специализированного паромного комплекса.

Такие действия ГП «МТП Черноморск» привели к устранению ООО «Автологистика» с рынка стивидорных услуг в этом морском порту.

В комитете считают, что перечисленные действия ГП «МТП «Черноморск» содержат признаки злоупотребления монопольным положением, поэтому АМКУ начинает рассмотрение соответствующего дела.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года Антимонопольный комитет Украины призвал ЗАО «Одесский коньячный завод» отказаться от распространения на этикетках своей продукции обозначений, которые могут быть восприняты потребителями как информация об иностранном происхождении этих напитков.

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