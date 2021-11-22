Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг одесских спортсменок

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила рейтинг спортсменок по состоянию на 22 ноября.

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина продолжает занимать 15-е место, сообщает Укринформ.

Сохранила свои позиции в первой сотне мировой классификации и Даяна Ястремская (97).

Ещё одна теннисистка из Одессы Екатерина Козлова — 143-я (была на 145-м).

Лидерство удерживает австралийка Эшли Барти. В первой тройке также Арина Соболенко из Беларуси и испанка Гарбинье Мугуруса.

Кстати. Даяна Ястремская сейчас находится на отдыхе в Дубае (ОАЭ).

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолиной много раз поступали предложения о смене спортивного гражданства.

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