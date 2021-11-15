Свитолина: «Мне было много предложений о смене спортивного гражданства»

Первая ракетка Украины, одесситка Элина Свитолина рассказала, что ей много раз поступали предложения о смене гражданства.

Об этом сообщает XSPORT.

«Было много предложений. Когда мне было 10 лет и мы тренировались в Израиле несколько недель… И там были предложения. У меня нет никаких привилегий получать какое-то другое гражданство. У меня есть резиденция в Монако. Я всегда буду выступать за Украину. Я в душе украинка и всегда буду возвращаться на родину. Неважно, где я буду проживать».

Также Элина Свитолина рассказала, что задумается о завершении карьеры, если не сможет выступать на самом высоком уровне.

«Я не знаю, хочу ли играть на среднем уровне, не демонстрируя высоких результатов, если мне не будут позволять мои травмы, если мне будет нужно залечивать старые травмы. Я не знаю, хочу ли выступать на таком уровне. Для меня – только быть на самом высоком уровне. На данный момент я это могу делать, мне позволяет здоровье».

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина получила именную звезду на «Площади звёзд» в Киеве, рассматривает кандидатуры на должность своего нового тренера и побывала у родных в Одессе.

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