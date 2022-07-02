Одесская теннисистка Екатерина Байндль вышла в полуфинал турнира во Франции

Теннисистка Екатерина Байндль (Козлова), уроженка Николаева, проживающая в Одессе, пробилась в полуфинал турнира ITF с призовым фондом 60 000$ в Монпелье (Франция).

В четвертьфинальном поединке Екатерина обыграла японскую теннисистку Моюку Ючиджиму — 7-6 (7:4), 6:1, сообщает XSPORT.

В 1/2 финала Байндль сыграет против Каролины Алвеш из Бразилии.

Другая одесская теннисистка Даяна Ястремская в дуэте с венгеркой Далмой Галфи не смогли выйти в третий раунд парного турнира Wimbledon-2022 и покинула его.

Как сообщала Одесса News, теннисистка из Одессы, временно оставившая спорт из-за беременности, ныне — амбассадор президентского фонда UNITED24 Элина Свитолина приняла участие в благотворительных аукционах в поддержку Украины.

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