Французские парфюмеры решили, что антисептик актуальнее духов Christian Dior

На заводах духов Christian Dior и Givenchy в связи с пандемией коронавируса начали производить антисептики.

LVMH, известная как производитель предметов роскоши и владелец Louis Vuitton, отныне будет использовать свои парфюмерные предприятия для производства дезинфицирующих средств для рук, чтобы защитить людей от еоронавируса, сообщает jetsetter.uа.



Средство будут бесплатно передавать во французские больницы, а первый этап изготовления уже стартовал.

Глава собственного концерна LVMH Бернар Арно заверил, что здоровье нации в приоритете для его компаний, а дефицит антисептических средств в условиях широкого распространения эпидемии коронавируса на территории Европы недопустим.



Миллиардер отметил, что компания приняла решение перенаправить часть мощностей своих парфюмерных фабрик на производство спиртного антисептического геля для рук, раньше там изготавливали духи Dior, Givenchy и Guerlain.

«LVMH будет использовать производственные линии своих парфюмерно-косметических брендов для изготовления большого количества водно-спиртовых гелей», — сказал Арно.



Кстати. Франция, как и многие другие страны Европы, объявила о карантине и закрывает большинство магазинов, ресторанов и развлекательных заведений для того, чтобы побороть Covid-19.

Как сообщала Одесса News, Вирджил Абло, американский модельер и дизайнер одежды, занимающий должность художественного руководителя мужской одежды бренда Louis Vuitton, представил брендовые защитные маски для лица.