Баскетбольная Суперлига: южненцы проиграли киевлянам, одесситы — тернопольчанам

В центральном матче игрового дня 14 ноября баскетбольной Суперлиги «Киев-Баскет» победил на гостевой площадке «Химик» (Южный) – 93:69.

Об этом сообщает XSPORT.

«Стартовую четверть гости завершили с преимуществом «+13» очков и в ходе поединка увеличивали преимущество, которое к концу матча составило более 20 баллов», — говорится в сообщении.

Самыми результативными игроками матча были Деон Эдвин («Химик») – 24, Кристиан Джонс («Химик») – 18, Дэррил Вудсон («Киев-Баскет») – 17.

А баскетболисты «Одессы» в этот же день проиграли команде «Тернополя» – 62:72.

«БК «Тернополь» уверенно обыграл «Одессу» в гостевом матче 14-го тура Суперлиги. Самым результативным игроком матча стал Шарль Келлисон, набравший 21 очко, 4 подбора, 6 передач и 1 перехват при 1-й потере и 2-х фолах. Среди гостей стоит отметить Доминикаса Домаркаса (17 очков, 2 подбора, 6 передач и 1 перехват)», — говорится в спортивном комментарии.



В таблице Суперлиги «Тернополь» идет на предпоследнем месте, имея 4 победы в 14-ти матчах сезона. «Одесса» занимает 9-ю строчку с 5-ю победами после 14-ти встреч.

Ситуация в верхней части турнирной таблицы такова: 1.«Прометей» – 12 побед (12 матчей) – 100%, 2.«Будивельнык» – 10 (14) – 71%, 3.«Киев-Баскет» – 9 (13) – 69%, 4.«Харьковские Соколы» – 9 (14) – 64%.

Как сообщала Одесса News, в предыдущем матче тура «Химик» победил у «Тернополя».

Фото и видео: ФБУ

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat