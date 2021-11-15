В Одессе открыли выставку фотографий в философии спекулятивного реализма

В галерее Invogue#Art открылась выставка фотографий и цифровых коллажей Олега Димова “REPEAT”.

Эти работы датированы 2012-2021 годами и пропитаны философией спекулятивного реализма.

Автора интересует выявление отношений между объектами и сознанием наблюдателя.

Димову свойственна категоризация языка и раскрытие инструментальных возможностей этих категорий:

эллипс, как преодоление ложного идеала круга, наиболее вероятное пространственное сечение;

цезура, как ситуация ритмической иррегулярности, живосечение материи, звучание паузы;

складка, как побег от прямолинейного натяжения, всегда искусственного и насильственного, биоморфная фигура, волна, ландшафт с подвижным рельефом, перистальтика органов;

тень, как угол между светом и плоскостью, лишённый семантического груза, лишь контрастирующий отношения между объектами.

Олег Димов – украинский художник, фотограф. Родился в 1986 году, в Балте Одесской области. Окончил ОХУ им. М.Б.Грекова. Работает в концептуальной и минималистической фотографии. Лауреат специальной премии «МУХи/молодые украинские художники 2017». Работы находятся в коллекциях Одесского национального художественного музея, Музея современного искусства Одессы, частных коллекциях в Украине, Германии, Франции. Живёт и работает в Одессе.

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