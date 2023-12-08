Куда пойти в Одессе на выходных 9-10 декабря

9-10 декабря одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

9 декабря в Одесском Международном культурном центре «UNION» состоится эксклюзивная и весёлая вечеринка «Снежная Тролелева». Торопитесь на Троллей! Они будут веселиться, играть и, конечно же, спасать праздник от происков Снежной Троллелевы. Вас ждёт: доброе весёлое шоу, мыльные пузыри, любимые сказочные герои, зажигательная дискотека. Стоимость билетов от 150 гривен. Приходите к к 12 часам. Адрес: ул. Троицкая, 43.

9 декабря в Одесском областном академическом драматическом театре премьера спектакля «Игра в правду». Блестящая премьера в популярном жанре иронического детектива. Интригующий сюжет с неожиданными поворотами. Талантливая актёрская игра, не оставляющая равнодушных. Стоимость билетов от 100 гривен. Приходите к 18.00. Адрес: ул. Греческая, 48.

9 декабря молодые и очень разные украинские комики выйдут на сцену Одесской филармонии, чтобы подарить одесситам и гостям города 2 часа комедии и позволить развлечься и отдохнуть. Стоимость билетов от 430 гривен. Адрес: ул. Бунина, 15. Приходите к 19.00.

На выходных в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут два спектакля — балет «Баядерка» и опера «Севильский цирюльник»:

9 декабря театр показывает балет в 3-х действиях «Баядерка», основанный на романтичной индийской легенде о несчастной любви храброго воина и баядерки Никии — девушки, посвящённой божеству и живущей при храме всю жизнь. Приходите в 16 часов. Стоимость билетов 100-600 гривен.

10 декабря — опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» — опера-буффа по французской пьесе, одна из тех, о которых Стендаль говорил, что надо закрывать глаза на все нелепости и «только умирать от смеха и удовольствия». Цена билетов от 100 до 600 гривен. Продолжительность: 3 часа с одним антрактом. Приходите к 16:00.

До 16 декабря в помещении Всеукраинского центра болгарской культуры будет открыта художественная «Выставка непобедимых – Артнаступление» и экспозиция «Жизнь-осенние мотивы». Это авторский проект Почётного работника культуры Украины, организатора, куратора и участника выставки Елены Алексеенко. Все представленные на выставке работы можно приобрести. Каждому, кто купит работу, будет вручена именная грамота от автора с автографом и скидка на последующие покупки. Выставка работает с 11:00 до 16:00, без выходных. Вход – свободный.

До 20 декабря в Одесском музее западного и восточного искусства выставка работ Майи Макеевой «Не жизнь, а какой-то сюр». Адрес: улица Пушкинская, 9. Стоимость взрослого билета – 100 гривен, детского – 50 гривен.

До 1 января галерея ARTODESSA Летнего театра одесского Городского сада приглашает на выставку живописи «Одесса морская». Представлены работы художников из разных городов Украины: Одессы, Киева, Львова, Харькова, Николаева, Черновцов, Луцка. Проект готовился более двух лет. 29 участников представили 49 картин.

До 21 января в Одесском музее западного и восточного искусства выставка художников Сергея Белика, Олега Димова и Дмитрия Евсеева “Paradise Lost”. Внешне “понятные”, реалистичные образы скрывают философские и богословские идеи авторов. Работы наполнены неожиданными сюжетами и деталями, каждые из которых не случайны. Выставка открыта ежедневно, кроме среды. с 12 до 17 часов. Адрес: ул.Пушкинская, 9. Стоимость билета – 100 грн.

Уютных мирных выходных!

Главное фото: Александр Адександров/Одесса News

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