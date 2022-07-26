Одесский оперный приглашает на концертную постановку «Искатели жемчуга»

31 июля Одесский театр оперы и балета приглашает на концертное исполнение оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга».

Искатели жемчуга собрались, чтобы выбирать нового вождя. Из всех юношей, честь стать им достаётся самому лучшему и опытному – Зурге. К ним подходит незнакомец. Зурга узнаёт в нём друга детства – Надира. Они не виделись многие годы. Когда-то друзья встретили красавицу Лейлу. Оба полюбили её, и чтобы не стать врагами, решили разойтись по разным дорогам.

Что сулит им новая встреча…

Начало в 16 часов.

Опера в 3-х действиях (исполняется с одним антрактом).

Стоимость билетов 100-400 гривен. Купить их можно здесь.

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