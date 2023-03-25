«Дизель Шоу» выступит в Одессе 1 апреля

1 апреля в Одесском театре Музкомедии им. М. Водяного выступление популярного юмористического проекта «Дизель Шоу» с программой «Весна будет».

Яркие артисты с удовольствием подарят вам несколько часов лёгкого отдыха. А ведь именно этого всем нам сейчас так не хватает.

Концерт в Одессе, как и другие выступления дизелей, будут проведены в поддержку ВСУ.

В новой программе – неожиданные образы, яркие продолжения знакомых историй, выступления приглашённых актёров. И, как всегда, на сцене – невероятные Егор Крутоголов, Виктория Булитко, Александр Бережок, Яна Глущенко, Евгений Сморигин, Евгений Гашенко, Юлия Мотрук и Дмитрий Танкович.

Билеты стоимостью от 500 гривен можно таки купить здесь.

Приходите к 15 часам или к 18.

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