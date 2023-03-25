Оман предлагает Украине создать на своей территории зерновой хаб

Султанат Оман предлагает Украине создать на своей территории зерновой или зерново-продовольственный хаб для бесперебойных поставок украинского зерна в страны Африканского рога.

Об этом сообщил специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх в интервью Укринформу.

«Во время моего визита (в начале марта, – ред.) Оман предложил Украине серьёзно рассмотреть вопрос создания на территории Султаната украинского зернового или зерново-продовольственного хаба. Оманская сторона также сказала, что в случае его создания Украина могла бы быть абсолютно спокойной по поводу регулярных поставок нашего зерна в страны Африканского рога», — сказал Субх.

Он добавил, что Украина может получить доступ к одному из самых современных логистических хабов, который функционирует по сути в Индийском океане. Кроме того, Оман имеет отличные политические отношения с такими странами, как Танзания, Кения, Сомали, Уганда, Руанда, Эфиопия.

«Всё это было очень предметно обсуждено», — проинформировал спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке.

По его словам, идея создания украинских зерновых хабов уже прорабатывается и вышла на уровень согласования технических деталей реализации, в том числе и финансовой составляющей.

«Сейчас предложение Омана добавилось в тот перечень стран, которые мы могли бы рассматривать. Наша цель – обеспечить продовольственную безопасность Африки. Преимущества Омана – там есть прекрасная инфраструктура, развитый флот, ясная прозрачная банковская система и налоговые правила. Так что, Оман выглядит привлекательно, поэтому он тоже мог бы рассматриваться украинскими ведомствами как одна из возможных локаций для зернового хаба», — отметил дипломат.

Вместе с тем, Египет, например, узнав о планах Украины, также проявил заинтересованность в обсуждении возможности создания подобного логистического центра на своей территории, проинформировал Субх.

Кстати. Украина планирует в этом году открыть посольство в Султанате Оман.

Как сообщала в январе 2023 года Одесса News, Украина рассматривает предложение Федеративной Республики Нигерия построить логистический хаб для поставок зерна и продовольствия.

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