Польские фермеры разблокировали пункты пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры 29 апреля разблокировали контрольно-пропускной пункт «Гребенне – Рава-Русская» на границе с Украиной для проезда грузовиков.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

Оформление и пропуск через границу по двум направлениям осуществляются в обычном режиме.

В то же время на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перемещают зерновые культуры. Этот вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита, отметили в ГПСУ.

Фактически это единственное направление, которое оставалось заблокированным, рассказал в эфире национального телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко, видео опубликовал канал «Рада». «С его разблокировкой теперь у нас разблокированы все направления на границе с Польшей», – сообщил Демченко.

Он отметил, что с утра наблюдалось более интенсивное движение грузовиков через «Раву-Русскую» в обе стороны.

Одесса News информировала, что польские перевозчики с 3 ноября 2023 года начали забастовку на украинской границе. Причина – «чрезмерная конкуренция» после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. Поляки выдвинули ряд требований, среди которых – вернуть получение разрешений для перевозчиков из Украины, а также ввести отдельную электронную очередь для автомобилей, зарегистрированных в ЕС.

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