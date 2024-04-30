В День пограничника Украины объявлено о создании 3-й боевой погранбригады «Гарт»

30 апреля Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Государственной пограничной службы Украины «Гарт».

Об этом он сообщил в Telegram.

Как отметил министр, сегодня День пограничника Украины, профессиональный праздник тех, кто преданно защищает государственную границу.

«Пограничники отважно проявили себя в боях в 2014 году. И до сих пор пограничные отряды и сформированные боевые бригады Гвардии Наступления «Стальная граница» и «Месть» продолжают бить врага, демонстрируя мощь и выдержку», — подчеркнул Клименко.

Как заявил глава МВД, символично именно сегодня объявить о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы – «Гарт», бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах.

«Оборона острова Змеиный, Мариуполя, битва за Киев, освобождение от оккупантов севера и Харьковщины — лишь часть продолжающегося до сих пор героического сопротивления. Это непростой, но достойный путь, который ведёт нас к цели — выходу на границы 1991-го года. К безопасной и мирной Украине», — подчеркнул Клименко.

Для справки. 30 апреля ежегодно с 2018 года в Украине отмечается День пограничника.

Одесса News информировала о предотвращении пограничниками попыток незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

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