Вечером 2 ноября враг по Одесской области нанёс ракетный удар двумя ракетами «Оникс»

Вечером 2 ноября по Одесской области враг нанёс ракетный удар 2 ракетами «Оникс» из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает 2 ноября в Telegram пресс-служба сил обороны юга Украины.

«Выпущенные из берегового ракетного комплекса «Бастион» ракеты потеряли боевую способность на подлёте к побережью», — говорится в сообщении.

Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

В силах обороны юга Украины не уточнили, в результате чего российские «Ониксы» потеряли боеспособность, не долетев до целей.

Одесса News информировала, что в Одесской области днём 1 ноября украинская противовоздушная оборона сбила две управляемые авиационные ракеты Х-59, выпущенные авиацией оккупантов.

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