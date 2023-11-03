618 дней войны: Генштаб ВСУ сообщил о свежих новостях с фронта

Генеральный штаб ВСУ обнародовал свежую оперативную информация о военной ситуации состоянием на 6 часов утра 3 ноября.

Отмечается, что широкомасштабная вооружённая агрессия Российской Федерации против Украины продолжается уже 618-е сутки.

«Российская Федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства», — говорится в оперативной сводке Генштаба.

Военными аналитиками подсчитано, что за прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений. Всего враг нанёс 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, в ночь на 3 ноября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 38 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 24 ударных БпЛА и 1 ракета Х-59. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

· в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность.

· в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районе населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили около 10 атак противника. На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл. На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили около 10 атак. Также противник вёл безуспешные штурмовые действия на территории Южного Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

· в зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону и наносят противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов возле населённых пунктов Степное, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили около 10 атак врага. На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено более 20 атак. На Шахтёрском направлении противник вёл безуспешные штурмовые действия вблизи Пречистовки и Старомайорского Донецкой области. В Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта.

· в зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств, а также другую важную цель противника.

Одесса News информировала, что вечером 2 ноября в сторону одесского региона были выпущены 2 ракеты Оникс».

На главном фото 33-летний миномётчик «Малый» одного из подразделений 37-й отдельной бригады морской пехоты. Он в рядах ВСУ с января 2023 года.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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