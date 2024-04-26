В Одесской области пограничники задержали переправщика мужчин за границу

Пограничники совместно с работниками Управления миграционной полиции в Одесской области предотвратили попытку незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщает Госпогранслужба, на окраине города Раздельная оперативники Подольского пограничного отряда остановили автомобиль под управлением 55-летнего местного жителя, с которым следовали трое мужчин.

Как выяснилось, путешественники договорились с организатором по Telegram-каналу об их переправке в приднестровский регион Молдовы, за что предварительно оплатили по 5 тыс. долларов США каждый.

Подвозом «клиентов» к границе занимался его пособник. За доставку последний получил по 600 долларов США с каждого.

Поскольку в действиях переправщика усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» УКУ, в отношении него направлено сообщение в полицию. На его «клиентов» составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Дела направлены в суд.

Одесса News информировала, что правоохранителями в апреле 2024 года задержан чиновник Фонтанской объединённой территориальной громады Одесской области, который «помогал» за взятку военнообязанным избежать мобилизации.

Фото: Госпогранслужба

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