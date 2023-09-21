Пограничники задержали ещё 6 «уклонистов», пытавшихся сбежать за границу

Оперативники Подольского и Белгород-Днестровского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу.

По сообщению Госпогранслужбы, на транзитном участке дороги «Маяки-Удобное» пограничники остановили грузовой и легковой транспортные средства, управляемые жителями Болградского района Одесской области.

«В ходе осмотра грузовика в прицепе обнаружили 6 граждан Украины. Выяснилось, что подлежащие призыву жители Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей решили незаконно попасть в Молдову. Для реализации своего плана они обратились к так называемым перевозчикам, найдя их через закрытый телеграмм-канал. «Уклонисты» получили указание прибыть в Одессу, где они были встречены и спрятаны в прицепе грузового транспортного средства. Организатор осуществлял сопровождение на легковом автомобиле», — раскрывает детали Госпогранслужба.

Отмечается, что «несмотря на неудобства «поездки», конечная цена трансфера за границу должна была стоить от 4000 до 5000 долларов США с каждого.

Полиция открыла уголовное производство по ст.332 Уголовного кодекса Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Одесса News информировала, что в условиях правового режима военного положения и проведения мобилизационных мероприятий отмечается существенное увеличение случаев задержаний лиц мужского пола с возрастным цензом от 18 до 60 лет при попытке уехать из Украины во избежание призыва на военную службу на транзитном участке автодороги «Одесса–Рени».

Фото и видео: Госпогранслужба.

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