Одесские пограничники изъяли 12 тонн суррогатного алкоголя

Более 12 тонн суррогатного алкоголя и контрафактные сигареты обнаружили пограничники во время санкционированных обысков в домохозяйствах городов Рени, Измаила и Измаильского района.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Во время следственных действий пограничники обнаружили подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя. Изъяли оборудование для изготовления контрафактной алкогольной продукции, сырьё и суррогатное спиртное: более 8 тысяч литров прозрачной жидкости, более 4 тысяч литров жидкости коричневого цвета с характерным запахом крепких алкогольных напитков, почти 170 литров жидкости с характерным запахом вина, более 3,3 тысячи пачек сигарет без акцизных марок и с марками Молдовы, две сотни пятилитровых канистр.

Отмечается, что изъятые вещественные доказательства отправлены в Одессу для проведения экспертизы.

Обыски пограничники проводили вместе с сотрудниками полиции, прокуратуры.



Как сообщала Одесса News, в июле более 70 норковых шкурок обнаружили пограничники Измаильского отряда в пункте пропуска «Рени».

Фото и видео: Госпогранслужба