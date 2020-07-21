Обнародована новая пятёрка самых богатых людей планеты

Forbes Real-Time Billionaires опубликовал рейтинг самых богатых людей мира.

По сообщению издания, лидером рейтинга остаётся глава Amazon Джефф Безос ($189 млрд), следом за ним — президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($113,8 млрд) и один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($113,4 млрд).

Основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в $90,3 млрд занял 4-е место.

Основатель Tesla Илон Маск занял пятую строчку в рейтинге. Его состояние за сутки увеличилось более чем на $5 млрд за счёт роста акций производителя электромобилей и достигло $74,2 млрд.

Как сообщала Одесса News, журнал Forbes в июне 2020 года представил топ-100 самых высокооплачиваемых звёзд мира.