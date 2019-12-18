Во сколько обойдутся одесскому налогоплательщику новогодние праздники

На празднование Дня святого Николая, Нового года и Рождества Христового из бюджета Одессы выделят более 700 тысяч гривен.

Соответствующие распоряжения городского головы Геннадия Труханова опубликовали на официальном сайте города.

Согласно распоряжениям, 110 тысяч гривен потратят на празднование Дня Святого Николая — праздник открытия на Думской площади главной городской елки.

Ещё 400 тысяч гривен потратят на Новый год и Рождество Христово. В этом году отмечать Новый год одесситов зовут на Думскую площадь, где до 3-х часов ночи будет праздничная программа, концерт и фейерверк. Денежки также будут потрачены на рождественский фестиваль, который планируется 5 и 6 января в парке Шевченко, а 7 января на улице Дерибасовской. Ещё часть средств будет потрачена на рождественский парад трамваев.

Кроме этого, 191 100 грн мэрия решила выделить на проведение новогодних детских представлений.

Кроме того, на установку «сказочного городка» на Думской площади и украшение Приморского бульвара новогодней иллюминацией потратят 1,5 миллиона гривен. Также КП «Одесгорсвет» закупит 1330 гирлянд для украшения городских улиц. На них они потратят чуть меньше 800 тысяч гривен. Также возле двух районных администраций установлены новогодние ёлки, на что потратят более 150 тысяч гривен.