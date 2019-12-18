Кто в Одессе 19 декабря останется без газа

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по ул. Комитетской, 24 в Одессе будет прекращено газоснабжение отдельным потребителям газа.

По информации Управления эксплуатации газового хозяйства г. Одессы газа не будет с 9:00 до 17:30 у потребителей по следующим адресам: