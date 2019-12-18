Кто в Одессе 19 декабря останется без газа

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по ул. Комитетской, 24 в Одессе будет прекращено газоснабжение отдельным потребителям газа.
По информации Управления эксплуатации газового хозяйства г. Одессы газа не будет с 9:00 до 17:30 у потребителей по следующим адресам:
|
№ п/п
|
Улица
|
Название организации
|
1
|пер. Виноградный, 12,18,20,22,21
|частные дома
|
2
|
Бабеля, 10
|частные дома
|
3
|Балковская, 169
|частные дома
|
4
|
Бугаёвская, 41а
|
ПП «Элта»
|
5
|
Бугаёвская, 43
|
Фанерный з-д
|
6
|
Бугаёвская, 25
|
ООО «Симеста Валл»
|
7
|
Бугаёвская, 43
|
ООО «Арсенал Центр»
|
8
|
Бугаёвская, 21
|
ОЗРСС
|
9
|
Бабеля, 24
|
ЧП «Киреджян»
|
10
|
Бабеля, 24
|
З-д «СОМ»
|
11
|Средняя, 83 а
|
ЗАТ «Фоззи-Юг»
|
12
|Средняя, 83
|
«Юг-Бласт»
|
13
|
Дальницкая, 43
|
ООО «Максан»
|
14
|Дальницкая, 25/5
|
ООО «ЮТО»
|
15
|
Дальницкая, 25
|
ЧП «Карпишин»
|
16
|
Дальницкая, 25
|
ЧП «Ника-Пласт»
|
17
|
Колоническая, 7
|
«Баядера»
|
18
|
Дальницкая, 44
|
Кожзавод
|
19
|
Дальницкая, 44
|
ЧП «Тёплый Дом»
|
20
|Балковская, 108
|
ЧП «Мир плюс»
|
21
|Балковская, 120/1
|
ООО «УГР»
|
22
|Балковская, 120
|
ЧП «Автосфера»
|
23
|Балковская, 120/4
|
СП «Анта»
|
24
|Балковская, 120/2
|
БЦ «Планета»
|
25
|Балковская, 124/1
|
ЧП «Виртус»
|
26
|Мельницкая, 20а
|
Офисно-складское помещение
|
27
|
Головковская, 54 в
|
Школа «Орхамед»
|
28
|
Головковская, 36
|
ФЛП «Бондарь»
|
29
|
Головковская, 36
|
ПП «Лиховидов»
|
30
|
пл. Михайловская, 10
|
СШ № 1
|
31
|
Михайловская, 44
|Отд.. Пивденного банка
|
32
|
Михайловская, 44
|
ООО «Юртал»
|
33
|
Головковская, 57
|
З-д «Холодмаш»
|
34
|
Картамишевская, 9 а
|
БЦ «Михайловский»
|
35
|
Картамишевская, 9
|
ЧП «Гамильтонян»
|
36
|
пер. Банный,4
|
ООО «Автоцентр»
|
37
|
Михайловская, 25
|
сктб «Продмаш»
|
38
|
Головковская, 36
|
Рачхувансон Амит