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Кто в Одессе 19 декабря останется без газа

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В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по ул. Комитетской, 24 в Одессе будет прекращено газоснабжение отдельным потребителям газа.

По информации Управления эксплуатации газового хозяйства г. Одессы газа не будет с 9:00 до 17:30 у потребителей по следующим адресам:

№ п/п
Улица
Название организации
1
  пер. Виноградный,  12,18,20,22,21 частные дома
2
     Бабеля, 10
 частные дома
3
      Балковская, 169 частные дома
4
     Бугаёвская, 41а
ПП «Элта»
5
     Бугаёвская, 43
Фанерный з-д
6
     Бугаёвская, 25
ООО «Симеста Валл»
7
     Бугаёвская, 43
ООО «Арсенал Центр»
8
     Бугаёвская, 21
ОЗРСС
9
     Бабеля, 24
ЧП «Киреджян»
10
     Бабеля, 24
З-д «СОМ»
11
      Средняя, 83 а
ЗАТ «Фоззи-Юг»
12
      Средняя, 83
«Юг-Бласт»
13
     Дальницкая, 43
 ООО «Максан»
14
      Дальницкая, 25/5
ООО «ЮТО»
15
     Дальницкая, 25
ЧП «Карпишин»
16
     Дальницкая, 25
ЧП «Ника-Пласт»
17
     Колоническая, 7
«Баядера»
18
     Дальницкая, 44
Кожзавод
19
     Дальницкая, 44
ЧП «Тёплый Дом»
20
      Балковская, 108
ЧП «Мир плюс»
21
      Балковская, 120/1
ООО «УГР»
22
      Балковская, 120
ЧП «Автосфера»
23
      Балковская, 120/4
СП «Анта»
24
      Балковская, 120/2
БЦ «Планета»
25
      Балковская, 124/1
ЧП «Виртус»
26
      Мельницкая, 20а
Офисно-складское помещение
27
     Головковская, 54 в
Школа «Орхамед»
28
     Головковская, 36
ФЛП «Бондарь»
29
     Головковская, 36
ПП «Лиховидов»
30
     пл. Михайловская, 10
СШ № 1
31
     Михайловская, 44
 Отд.. Пивденного банка
32
     Михайловская, 44
ООО «Юртал»
33
     Головковская, 57
З-д «Холодмаш»
34
     Картамишевская, 9 а
БЦ «Михайловский»
35
     Картамишевская, 9
ЧП «Гамильтонян»
36
     пер. Банный,4
ООО «Автоцентр»
37
     Михайловская, 25
сктб «Продмаш»
38
     Головковская, 36
Рачхувансон Амит

 

 

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