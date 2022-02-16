Кому в Одессе 17 февраля отключат свет и газ

17 февраля в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а также газоснабжение.

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего и низкого давления по адресу: п. Железнодорожников с 9:00 до 17:30 17 февраля будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

Название улицы Номера домов ул. Первая Виноградная 2/3,5а,4,7,6,8,11,10,13,12,15,14,17,16,19,20,21,22,23,24,28,29,30,31а,32,31б,31,33,36,35,37,36а,3,3б ул. Вторая Виноградная 2,1/1а,4,3,6,5,8,7,10,9,12,11,13,14,16,18,15,15а,17,20,22,19,21,23,25,27,29 ул. Третья Виноградная 3,5,7,9

энергоснабжение, в частности, будет прекращено 17 февраля по таким адресам: По сообщению «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети»,по таким адресам:

1-й Дачный переулок — 4, 5, 6, 7, 10, корп.1, корп.11, корп.2, корп.3, корп.5, 12, корп.8, корп.9, 10/, корп.12, корп.4, корп.7, 10/1, 10а, корп.6 — С 08:00 по 17:00

1-й Украинский переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9а, 5а, 6а — С 08:00 по 17:00

1-й Хрустальный переулок — 4б, 8Б — С 08:00 по 17:00

2-й переулок Костанди — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5А, 4-4А, 4Б, 14А, 7А — С 08:00 по 17:00

2-й Украинский переулок — 1, 2 — С 08:00 по 17:00

Армейская улица — 8 — С 09:00 по 19:00

Гаршина улица — 1, 18Г, 1а*, 1б, 1в, 4, 5, 5/13, 6, 7, 7/3, 7А, 7Б, 7б/, корп.1, 7в, 7Г, 7Е, 7Н, 8а, 9, корп.20, корп.25, 9.15, 9/, корп.16, корп.21, корп.31, корп.4, корп.6, 1а, 9Д, 9дача, корп.22, 10, 11, 11- 22, 11/, корп.17, корп.9, 11/12, 11б, 11в, 11д, 11ж, 12, 12/1, 13/, корп.2, 13а, 14, 14а, 14Б, 15, 17, 18, 18/, 18а, 18б, корп.3, 9В — С 08:00 по 17:00

Дальницкая улица — 31, 31А, 37, 37А, 39, 41 — С 09:00 по 18:00

Дачная улица — 3А, 6, 6/, корп.13, корп.6, корп.9, 6/11, 6/4, 6а, 6б, 7, 7а, 10/4, корп.7, корп.5, 10/, корп.10, 8, 9, 10, 12 — С 08:00 по 17:00

Дачный переулок — 8а — С 08:00 по 17:00

Китобойная улица — 77, 77в — С 08:00 по 17:00

Кордонный переулок — 3 — С 08:00 по 17:00

Костанди улица — 1/3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, корп.7, 6А, 6Б, 6Г, 6е, 6к, 25, корп.22, 7/, корп.29, корп.33, корп.39, корп.41, корп.5, 9-11, корп.6, 8/, корп.2, корп.3, 8/8, 2Г, 10А, 10Б, 2А, 5/, 12/, 12А, корп.11, 13/В-2, 13А, 13Б, 13Б-2, 13В, корп.12, 14/, корп.23, корп.24, корп.26, корп.4, корп.9, 14/1, 14/А, 14в, 14Ж, 14уч, корп.19, 15/Б, 15А, 15В, корп.20, 5/13, 17А, 17В, 5/15, 18А, 18Б, 18В, 5/20, корп.1, 20А, 5/4, 22а, 5/5, 23А, 5А, 24б, 24г, 10В — С 08:00 по 17:00

Куприна улица — 9а — С 08:00 по 17:00

Летний переулок — 1/5, 2/, корп.16, 2/20, 2, 2/24, 5, 5/29 — С 08:00 по 17:00

Львовская улица — 1, 28а, корп.10, 1А, 1в, 1Г, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/, 1/, 10а, 10б, 11, 12а, 13, 14а, 15, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20Б, 22, 22а, 24, 26, 28, корп.1 — С 08:00 по 17:00

переулок Гаршина — 3, 22Б, корп.9, 5, 5/, корп.14, корп.2, корп.25, корп.3, 5/7, 5а, 3/, корп.5, 7/5, 16, 16а, 18, 20, 20А, 20б, корп.1, 22а, 7/ — С 08:00 по 17:00

Сегедская улица — 13, 15, 15Б, 17 — С 09:00 по 19:00

Фонтанская дорога — 54, 56, 82, 84, 86, 88, 90, 98, 100, 102, 104, 106, 114, 145, 155, 157, 159, 165, 165., корп.9, 78уч., корп.13, 171, 82А, 82а/, корп.3, 76/, 84/, корп.2, корп.4, корп.7, корп.8, корп.12, 86/, корп.10, корп.11, корп.16, 86/10, 86/3, 86Б, 86діл.3, 86уч, корп.26, 86уч., корп.14, 88А, корп.15, 92/, корп.94, 92/94, корп.18, 96б, корп.22, 98/, корп.96, 98г, 98д, корп.29, 100А, 78/, корп.1, 104А, 104б, корп.17, 106/, корп.21, корп.27, корп.34, корп.35, корп.36, корп.38, корп.39, корп.40, 106/30, 106Б, корп.19, 114/, 114/10, 114/4, 114б, 114в, 114Г, корп.20, корп.23, 155/, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155К, корп.24, 157/, 157/10А, 157Б, 157уч, корп.30, 159А, корп.5, корп.6, 165/16, 96а — С 08:00 по 17:00

Хрустальная улица — 2, 4, 4А, 6, 8, 10 — С 08:00 по 17:00

Хрустальный переулок — 5, 6, 7, 8, 9, 10 — С 08:00 по 17:00.

Одесса News сообщала, где в Одессе сегодня, 16 февраля, не будет света.

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