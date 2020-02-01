Кому в Одессе отключат газ 3 февраля

В связи с дополнительными работами на распределительном газопроводе среднего давления проведение ремонтных работ по адресу: Фонтанская дорога переносится и будет выполняться 3 февраля.

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы, газоснабжение будет прекращено в этот день с 10:00 до 17:30 по следующим адресам: