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Кому в Одессе отключат газ 3 февраля

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В связи с дополнительными работами на распределительном газопроводе среднего давления проведение ремонтных работ по адресу: Фонтанская дорога переносится и будет выполняться 3 февраля.

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы, газоснабжение будет прекращено в этот день с 10:00 до 17:30 по следующим адресам:

п/п
Адрес
Название организации
1. Дачный пер., 1
СОШ № 106
2. Фонтанская дорога, 106/27, 106, 159/1, 2, 3, 4, 5, 6, 159, 108, 108/1,108/2, 108/3, 108/6 ,165 уч.1 кв 1, 2, 3, уч.2 кв 1,2,3, 165 ( 6 дом), 165 уч. 9, 11
население
3. Фонтанская дорога,165
санаторий им. Горького

 

 

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