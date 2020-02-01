Кому в Одессе отключат газ 3 февраля

В связи с дополнительными работами на распределительном газопроводе среднего давления проведение ремонтных работ по адресу: Фонтанская дорога переносится и будет выполняться 3 февраля.
Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы, газоснабжение будет прекращено в этот день с 10:00 до 17:30 по следующим адресам:
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№
п/п
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Адрес
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Название организации
|1.
|Дачный пер., 1
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СОШ № 106
|2.
|Фонтанская дорога, 106/27, 106, 159/1, 2, 3, 4, 5, 6, 159, 108, 108/1,108/2, 108/3, 108/6 ,165 уч.1 кв 1, 2, 3, уч.2 кв 1,2,3, 165 ( 6 дом), 165 уч. 9, 11
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население
|3.
|Фонтанская дорога,165
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санаторий им. Горького