Слепили из того, что было: новый корабль-разведчик ВМС прошёл испытания в Одессе

Спущенный в 2019 году на воду со стапелей завода «Кузница на Рыбальском» корабль-разведчик ВМС ВС Украины успешно осуществил ходовые испытания в одесском заливе.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских Сил ВС Украины на своей странице в Facebook.

«От стенки завода «Украина» вышел в море корабль, который спланирован для передачи Военно-Морским Силам ВС Украины. Целью выхода было проведение части заводских ходовых испытаний», — говорится в сообщении.

По оценке заместителя генерального директора по производству завода «Кузница на Рыбальском» Александра Вишневецкого, «корабль выполнил поставленные задачи в соответствии с запланированной программой. Все испытательные мероприятия проведены».

Отмечается, что по итогам испытаний, недостатков в работе механизмов не обнаружено. Экипаж положительно оценил возможности корабля.

В течение 30 января представители завода вместе с экипажем выполняли различные задания по проверке качества работы механизмов и агрегатов корабля в соответствии с запланированным графиком.

Корабль по теме «Лагуна» был построен из задела корпусов рыболовецких траулеров проекта 502ЭМ и модернизирован в средний разведывательный. Был спущен на воду 23 апреля 2019 года, позже его доприспосабливали на предприятии «Судоверфь Украина» в Одессе. Его оснастили, в частности, отечественной станцией радиотехнической разведки «Мельхиор», функционирующей в пассивном режиме радиолокации. Преимущество этой станции по сравнению с другими моделями РТР заключается в том, что она способна точно фиксировать местонахождение кораблей, летательных аппаратов или береговых объектов, оставаясь незаметной для противника.

Длина корабля 54,8 метра, ширина 9,8 метра, водоизмещение 1 тысяча 220 тонн. Корабль-разведчик способен развивать скорость в 11,6 узла и находиться в автономном плавании 28 суток.

Как сообщала Одесса News, в январе 2019 года судоверфь Одесского морского торгового порта «Украина» завершила доковый ремонт научно-исследовательского судна «Искатель».

Фото: Facebook