Предприимчивые одесситы выпускали для госпредприятий индикаторы, не имея на то права

Прокуроры прокуратуры Одесской области осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного использования предприятием полезной модели, запатентованной другим субъектом хозяйствования.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, одно из предприятий Одессы без соответствующей лицензии на использование патента, производило и реализовывало индикаторные пломбы, применяемые с целью защиты любых объектов от несанкционированного вмешательства.

«Фирма также принимала участие в осуществлении государственных закупок. Среди заказчиков такой продукции оказались, в частности, государственное предприятие «Укрпочта» и авиакомпания «МАУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели обыск в помещении предприятия, где обнаружили готовую продукцию, комплектующие, сырьё и оборудование для их изготовления.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Киевского отдела полиции о.Одессы по ч.3 ст.177 УК Украины.

Название предприятия пресс-служба прокуратуры не уточняет.

Как сообщала Одесса News, в январе 2020 года по ходатайству одесской прокуратуры Приморский районный суд арестовал земельные участки, на которых размещаются объекты, проданные частникам Одесским облсоветом летом 2015 года.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Одесской области